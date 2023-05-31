«До 100 ударів ЗСУ на добу». Чи втримає армія РФ свою оборону в окупації на півдні?

Окуповані Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь – що відбувається у містах, які російські військові вважали для себе безпечними? Як реагують на влучання по військових об’єктах РФ жителі цих міст? Наскільки обстріли цих об’єктів можуть вплинути на здатність російської армії оборонятися на окупованих територіях півдня? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Вночі 25 травня в окупованому Бердянську Запорізької області пролунали шість вибухів. За попередньою інформацією, уражені склади із бойовими комплектами та склади паливно-мастильних матеріалів. Цю інформацію повідомила «Суспільному» голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина . За її словами, також є втрати серед особового складу російських військовослужбовців.

. За її словами, також є втрати серед особового складу російських військовослужбовців. Керівниця пресцентру Об’єднаного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк 28 травня в ефірі «24 каналу» зазначила, що «з кожним днем російські військові почуваються менш захищено на окупованих територіях». «Постійні вибухи, точні влучання в ціль вже не просто «непокоять» окупантів – все вказує на те, що вони починають планувати втечу», – сказала Гуменюк.

28 травня в ефірі «24 каналу» зазначила, що «з кожним днем російські військові почуваються менш захищено на окупованих територіях». «Постійні вибухи, точні влучання в ціль вже не просто «непокоять» окупантів – все вказує на те, що вони починають планувати втечу», – сказала Гуменюк. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 30 травня повідомив, що напередодні вибухи пролунали на стоянці російських військових автівок у Михайлівці. Також 29 травня ввечері вибухало в районі військової бази РФ біля 19-го ліцею у Мелітополі.

30 травня повідомив, що напередодні вибухи пролунали на стоянці російських військових автівок у Михайлівці. Також 29 травня ввечері вибухало в районі військової бази РФ біля 19-го ліцею у Мелітополі. 25 травня жителі окупованого Мелітополя повідомляли про чорний дим, який здійнявся над аеродромом. На думку міського голови Івана Федорова, дим може бути наслідком займання пального, яке на цьому об’єкті зберігали російські військові.

Представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов у коментарі російському інформаційному агентству ТАСС 29 травня зазначив, що небезпека контрнаступу Збройних сил України у регіоні зберігається. За його словами, про це свідчать численні обстріли регіону, у тому числі далекобійними ракетами, та війська, які зосереджені біля лінії зіткнення.

Бердянськ: «Окупанти панікують»

Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина у коментарі «Новинам Приазов’я» розповіла, що протягом останнього тижня у місті було дуже гучно. Куди саме влучили ЗСУ, відомо, але очільниця адміністрації закликала не видавати цю інформацію у публічний простір.

ЗСУ зробили дуже багато росіян двохсотими, ще більше трьохсотими

«За останні три дні ЗСУ зробили дуже багато росіян двохсотими, ще більше трьохсотими, були стовідсоткові влучання у місця розташування особового складу окупантів. Також знищили установки С-300 склади БК та паливно-мастильних матеріалів. Окупанти на сьогодні дуже панікують, глушать зв’язок, щоб приховати переміщення своєї техніки, але безрезультатно. Бо наші люди, наші містяни знаходять варіанти, як допомагати ЗСУ, щоб вони отримали оновлену інформацію щодо розташування позицій», – зазначила очільниця МВА.



Галіцина розповіла, що багато поранених російських військових перебувають у лікарнях Бердянська. Втім, офіційно окупанти не визнають свої втрати.

Покидають бази відпочинку, дитячі табори та переміщаються у приватний сектор

«Вони вже не знають, як пояснювати постійні прильоти, щоразу говорять, що це такі навчання, такі прямо, що будівлі трясуться. І є передислокація особового складу. Вони вчора і сьогодні (28, 29 травня – ред.) покидають бази відпочинку, дитячі табори та переміщаються у приватний сектор – на дачі Бердянська та Бердянського району», – каже посадовиця.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Мелітополь: «тиловий форпост»

Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв розповів «Новинам Приазовʼя», що вогневе ураження сил російської армії у Мелітополі відбувається майже щодня.

Російські військові у Мелітополі здебільшого розселяються по квартирах і будинках місцевих жителів, каже він.

Вже не використовують приміщення соціально-культурної сфери для розміщення своїх казар

«Мелітополь відноситься здебільшого до третьої лінії оборони, це така більш тилова територія для нашого ворога, і тому вони намагаються розосереджувати свої війська. Вже, як правило, не використовують приміщення соціально-культурної сфери для розміщення своїх казарм. Ми бачимо, що їх просто розквартировують, розселяють по будинках», – повідомив Тімофєєв.



Він зазначив, що коли відбувається ротація з передової на другу або третю лінію оборони, російським військовим дозволяють перевдягатися у цивільний одяг.



«Ми бачимо, що в тому ж Мелітополі дуже багато з’явилося приїжджих з характерним російським акцентом. Бачимо, що дуже великий попит є на літній військовий одяг. Вони ходять по ринках, мають гроші, скуповують одяг», – поділився депутат.

«Позбавляють пенсій та медичних послуг»

Оскільки окупанти вважають Мелітополь тиловим форпостом, тому жодних заходів з евакуації наразі в Мелітополі не проводиться, каже депутат. За його словами, попри те, що в місті стає дедалі гучніше, гуманітарна ситуація не зазнала жодних змін – працюють аптеки й мережеві магазини, супермаркети, власниками яких є ті, хто пішов на співпрацю з окупантами. Тому гуманітарна ситуація в Мелітополі «стабільна», додав Тімофєєв.

Разом із цим російські окупаційні сили продовжують «створювати нестерпні умови для життя місцевого населення», каже депутат.

«Масово ходять по домівках і вимагають укладання договорів на постачання електроенергії. Навіть по тих домівках, які сплачують справно, вони все одно вимагають ці договори, а договір можна оформити лише за наявності російського паспорта», – каже депутат.

Крім того, за його словами, зараз в окупації всю систему охорони здоров'я переводять під російську систему, яка вимагає наявність російського медичного страхування. У звʼязку з цим ті українські пенсіонери, які відмовилися від отримання паспортів РФ, позбавлені як виплат, так і медичного страхування.



«Без цієї страховки жодна лікарня, жодна поліклініка, лікар не буде надавати жодну безоплатну допомогу. Ми бачимо також, що так зване міністерство майнових справ окупаційної адміністрації кожного дня оприлюднює дуже великий перелік майна, яке, згідно з рішенням окупаційної адміністрації, прийнято до націоналізації», – розповів Тімофєєв.

Маріуполь: «представники ФСБ вже виїхали»

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 28 травня у своєму телеграм-каналі повідомив про вибухи навколо міста. За його даними, вони виникли в Мангушському районі, а також між Мангушем, Нікольським, Маріуполем і у Волновасі. 29 травня протягом всієї ночі російські військові вивозили вбитих, поранених і решту кадрового складу з місця влучання у Юр’ївці, що у Маріупольському районі, повідомив Андрющенко.

28 травня у своєму телеграм-каналі повідомив про вибухи навколо міста. За його даними, вони виникли в Мангушському районі, а також між Мангушем, Нікольським, Маріуполем і у Волновасі. 29 травня протягом всієї ночі російські військові вивозили вбитих, поранених і решту кадрового складу з місця влучання у Юр’ївці, що у Маріупольському районі, повідомив Андрющенко. За його інформацією, «карет швидкої виявилось катастрофічно недостатньо». У місці ураження був не лише склад боєкомплекту, а й велика кількість техніки та центр керування. Тут розміщувались системи забезпечення зв’язку та радіоелектронної боротьби. 30 травня радник міського голови Маріуполя також повідомив про два вибухи у районі заводу «Азовсталь».

Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко зазначив, що Маріуполь перестав бути тиловим містом для російських військових.

Днями дуже багато прильотів по базах відпочинку на азовському узбережжі

«Тиждень тому приліт дуже гучний по селу з дуже мальовничою назвою Республіка, там було знищено щонайменше 250 окупантів. Днями дуже багато прильотів по базах відпочинку на азовському узбережжі. Всім відомо, що на тих базах живуть окупанти. Чим краща база, а там були дуже гарні бази та чисте й тепле море, так ось на найгарніших базах жили найбільш привілейовані окупанти. Це «кадирівці», це кадрові військові Росії. І саме по них зараз луплять», – розповів «Новинам Приазовʼя» журналіст.



Представники російської ФСБ, які базувалися у Маріуполі, вже виїхали з міста, каже медійник.

«Минулого тижня також дві ракети ударили по території «Азовсталі», ракети вдарили по вертолітному майданчику, яким користувалися окупанти, тобто його більше немає. І дуже дивна картина, як на мене, у Маріуполі, окупанти розуміють чітко, що то вже не тилове місто, і вони думають, як розквартирувати особовий склад далі, щоб бодай хтось вижив», – зазначив Осиченко.

«Кадрових військових небагато»

За словами журналіста, кадрових російських військових у Маріуполі небагато.

Маріуполь – це порт, це місто, яке стоїть на тому омріяному Путіним сухопутному коридорі в Крим

«Маріуполь віддали, скажімо так, на керування Рамзану Кадирову та його людям. Тобто там дуже багато оцих жителів гір. Вони контролюють місцевий бізнес, вони контролюють як малі оті шматочки легального бізнесу, що там є зараз, так і величезні шмати нелегального бізнесу. Тому що Маріуполь – це порт, це місто, яке стоїть на тому омріяному Путіним сухопутному коридорі в Крим. Маріуполь – це така собі точка, куди з Росії їдуть вантажівки, й потім вони роз’їжджаються, хто на північ, хто на захід. І те ж саме коїться у зворотному напрямку. Тобто всі потоки сходяться до Маріуполя», – підкреслив він.

Російські окупаційні сили намагаються приховати інформацію про влучання від місцевих жителів, каже Осиченко. Окупаційна влада намагається змістити фокус уваги містян, розповідаючи про «успіхи військових РФ у Бахмуті», про «відновлення» в Маріуполі та перетягуючи увагу на проведення російських виборів в окупації.

«Намагаються робити так, щоб інформаційне поле було настільки щільним, щоб там не було місця для оцих вибухів. Тобто вони не хочуть, щоб маріупольці зрозуміли, що ніякого тилового міста вже немає», – додав журналіст.

«Добивають тил окупантів Storm Shadow»

Міністр оборони України Олексій Резніков 28 травня в ефірі телемарафону розповів, що українські військові вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow. За його словами, зі всієї кількості пусків цих ракет, які вже відбулися, всі 100% влучили по цілях, визначених Генеральним штабом.

Директор українського військового порталу Defense Express Сергій Згурець зазначив, що протягом останніх 2-3 тижнів кількість ударів, які ЗСУ завдають вглиб окупованих територій, суттєво зросла.

В середньому десь наноситься до 100 ударів на добу, що є стабільним і високим показником

«Це стосується і Запорізького, і Херсонського напрямків, навіть сходу, якщо ми говоримо про ситуацію з Бахмутом. Тобто зараз удари наносяться по всій лінії фронту, і ця кількість суттєво зросла за останні два тижні. Фактично це вчетверо більше, ніж було за два тижні перед тим, і в середньому десь наноситься до 100 ударів на добу, що є, власне, таким стабільним і високим показником в порівнянні з іншими періодами ведення бойових дій», – сказав він в коментарі «Новинам Приазовʼя».

Таке збільшення ударів він пов’язує з тим, що Україна отримала нові можливості для їхнього нанесення на відстані від 80 км і більше. За його словами, до цього часу українські військові використовували «Хаймарси», які мають дальність 80 км, а після появи в арсеналі української армії ракет Storm Shadow від Британії, удари в глибині суттєво збільшилися, зазначив експерт.

«Три центри тяжіння українських ударів»

Згурець каже, що на Приазов’ї знищується значна частина цілей.

«Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ і цілі, які обираються для знищення, є такими, що послаблюють можливості російської армії керувати військами, підтримувати ці війська в боєздатному стані, з огляду на брак боєприпасів, також знищуються скупчення техніки. Так що в будь-якому разі ми зараз говоримо про три центри тяжіння цих ударів – це головне керівництво, боєприпаси, запаси боєприпасів і ворожа техніка», – пояснив експерт.

Він каже, що зараз ситуація на фронті чимось нагадує ситуацію перед початком харківської операції, коли була звільнена значна частина території – 6 тис. кв. км. Тоді також широкомасштабним діям наземних підрозділів передувала тривала кампанія, пов’язана зі знищенням командних пунктів та баз зберігання техніки та БК.

«Атак буде декілька на різних напрямках»

Українська сторона також впливає на російську армію інформаційно, зазначив Згурець. Втім, російські військові будуть оборонятися на Запорізькому напрямку усіма способами, каже експерт.

Атак буде декілька на різних напрямках, аби у ворога мінімізувати можливості для орієнтації на полі бою

«Запорізький напрямок є таким, що Україна, якщо почне наступ на цій ділянці фронту, вона має проводити наступальні дії достатньо швидко, оперативно, тому що це відкритий простір і там фактично далеко видно, що і де відбувається. Я думаю, що якраз тут буде важливим наголос на тому, що атак буде декілька на різних напрямках, аби у ворога мінімізувати можливості для орієнтації на полі бою», – вважає Згурець.



Після цього подальше просування ЗСУ мають забезпечити резерви, які «стануть потужними клинами, що мають розв’язати оборону окупаційних військ». Сергій Згурець прогнозує, що удари вглиб оборони російської армії будуть здійснюватися ще щонайменше декілька тижнів.

«Це буде залежати від того, як буде складатися ситуація на кожній ділянці фронту, тому що зараз не лише питання знищення ворожих цілей, але і чіткий аналіз розвідувальної інформації на кожній ділянці фронту. Тому що там, де буде у ворога максимально слабка ділянка, я думаю, це буде якраз пов’язано з тим, що ця інформація буде врахована Генштабом з вибору місця і часу удару», – додав експерт.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром будуть здійснені «важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.

заявив, що незабаром будуть здійснені «важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ».

оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ». В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».