Зеленський повідомив, коли Україна почне підготовку інфраструктури для F-16

Україна почне підготовку інфраструктури для F-16 після досягнення остаточних домовленостей країн-партнерів про передачу Києву цих бойових літаків, заявив на пресконференції 6 червня президент Володимир Зеленський.

За його словами, цей процес потребуватиме певного часу. Зеленський додав, що під час його нещодавнього візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти відбулася зустріч із лідерами країн, які підтвердили готовність надати Україні літаки F-16. Нині ще потрібне спільне погодження зі США.

«Партнери знають, скільки літаків нам потрібно. Я вже отримав від деяких наших європейських партнерів розуміння щодо кількості – вона потужна. Я дуже радий тій інформації, яку одержав від деяких держав. Просто в мене був такий день щастя. Це була серйозна, потужна пропозиція», – сказав голова держави, не навівши точних цифр.

Зеленський зауважив, що виступає за те, щоб коаліція винищувачів була зафіксована окремою домовленістю, зокрема, це може відбутися на черговому засіданні групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«І тоді розпочнеться підготовка всієї інфраструктури. Це нешвидко. Є розуміння, що робити», – сказав президент.

26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.