Польща допоможе Україні готувати пілотів для F-16, але літаки дати не зможе – Моравецький

Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16, однак самі винищувачі передати не зможе, їх бракує самій Польщі. Про це польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький заявив 1 червня на полях Європейського політичного саміту в Молдові, повідомляє Польське радіо.

«Ми визначили графік цих навчань», – відзначив Моравецький за підсумками розмови кількох премʼєр-міністрів і президента України.

Глава польського уряду також наголосив на важливості передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot з боку тих країн, які їх мають.

26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.