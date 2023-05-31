Ті, хто можуть, мають надати Україні далекобійну зброю – голова Єврокомісії

Військова підтримка Збройних сил України лишається нагальною потребою, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала на форумі GLOBSEC 2023 у Братіславі 31 травня.

Відтак фон дер Ляєн назвала невідкладним ухвалення акту про виробництво боєприпасів. Він має заохотити виробництво «критично необхідних» артилерійських снарядів 155 і 152 міліметрів, вважає вона.

«І ті, хто можуть, повинні надати далекобійну артилерію та збройні системи, які можуть допомогти України вирівняти нерівність у радіусі досяжності з військами загарбників на полі бою», – сказала президентка Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн також закликала продовжувати навчати українських військових. За її словами, до кінця року члени ЄС підготують 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Очільниця Єврокомісії також згадала про питання мирних переговорів і припинення вогню, повторивши принцип «нічого про Україну без України».

«Припинення вогню, яке призведе до замороження конфлікту, не принесе сталого миру. Зрештою, припинення вогню мало місце після 2014 року, і ми знаємо, що сталося з цією домовленістю минулого лютого, коли Росія напала», – нагадала фон дер Ляєн.

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Відтак вона назвала умовою «справедливого миру» виведення російських військ і озброєння з території України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав днями, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS «досі на розгляді».

Також 27 травня стало відомо, що Україна попросила Берлін надати їй ракети класу «повітря-земля» Taurus із радіусом дії понад 500 кілометрів.

У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет «Storm Shadow», що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності. Це ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів.