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Де і як наступає ЗСУ і чи прискорить «авіаційний Рамштайн» отримання Україною літаків F-16

Сили оборони Таврійського напрямку: є просування ЗСУ на відстань до кілометра в районі Вугледара
  • Де і як наступає ЗСУ?

ЗСУ продовжують наступальні дії тепер уже на трьох напрямках, заявляє Генштаб. ISW підтверджує. Українські сили поки задіяли лише невелику частину підготовлених підрозділів, головні бої ще попереду, пише Reuters.

Про контрнаступ ЗСУ, вікно можливості України для повернення своїх територій розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода президент Чехії Петр Павел.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • F-16 і «Авіаційний Рамштайн»

У Брюсселі проходить авіаційний Рамштайн. Столтенберг говорить про тренування пілотів на F-16. Що вирішить коаліція винищувачів? Пряме включення із зустрічі.

  • Російське судилище над комбатантами з «Азова»

У російському Ростові -на-Дону розпочався так званий суд над полоненими бійцями «Азова». Це воєнний злочин? Подробиці в Свобода Live.

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