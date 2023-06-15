Де і як наступає ЗСУ і чи прискорить «авіаційний Рамштайн» отримання Україною літаків F-16

Де і як наступає ЗСУ?

ЗСУ продовжують наступальні дії тепер уже на трьох напрямках, заявляє Генштаб. ISW підтверджує. Українські сили поки задіяли лише невелику частину підготовлених підрозділів, головні бої ще попереду, пише Reuters.

Про контрнаступ ЗСУ, вікно можливості України для повернення своїх територій розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода президент Чехії Петр Павел.

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