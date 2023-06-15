«Воєнний злочин, що має отримати оцінку МКС» – ОП про «судилище» над 22 військовополоненими у РФ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк засудив Росію за проведення судового засідання над 22 українськими військовополоненими і назвав це воєнним злочином.

«Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками «Азовсталі», не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори і виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС. І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?», – написав Подоляк у твіттері 15 червня.

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Напередодні агенція Associated Press повідомила, що в російська влада почала судовий процес над 22 українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов». Вони потрапили в полон у травні 2022 року. В Росії їх звинувачують у тероризмі.

За інформацією AP, серед 22 обвинувачених захисників «Азовсталі» – вісім жінок. За даними агентства, військовополонених можуть засудити на терміни від 15 років до довічного ув’язнення.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін. 20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі перейшов під контроль сил РФ. Російське відомство заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу. Згодом частину з них обміняли на російських полонених.