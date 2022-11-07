Війська РФ почали будувати лінію оборони навколо окупованого Маріуполя – Андрющенко

Російські військові почали будувати лінію оборони довкола окупованого Маріуполя, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маруіполі працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні «пірамидки», які частково везуть в біх Запоріжжя/Херсону», – написав Андрющенко у телеграмі.

За його словами, ці конструкції частково встановлюють в районі траси між Маріуполем і селищем Нікольське.

«Також значно посилюють напрям із півночі в село Старий Крим. Попри всі заяви «Росія здєсь навсєгда», в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя», – додав радник мера.

З огляду на бойові дії редакція наразі не має змоги незалежно перевірити цю інформацію.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.