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Українські військові наразі тренуються на 40 полігонах за кордоном – Пентагон

Близько 67 000 українців вже пройшли навчання на цих майданчиках

Наразі тренування українських військових тривають приблизно на 40 полігонах за межами України, сказав високопоставлений представник міністерства оборони Канади. Про це повідомляє пресслужба Пентагону, звітуючи про візит міністра оборони США Ллойда Остіна на базу американської армії Lucius D. Clay Kaserne, яка розташована у Вісбадені (Німеччина).

Близько 67 000 українців вже пройшли навчання з тактики, систем озброєння та розвитку лідерства на цих майданчиках.

Наприкінці травня у Пентагоні повідомили, що перша група з близько 400 українських військових вже розпочала навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.

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Напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться у Брюсселі 15 червня, Ллойд Остін базу армії США у Німеччині.

На початку червня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що продовжується підготовка рішення про створення коаліції бойових літаків «Небесного щита України» на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн».

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