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Українські військові розпочали навчання на танках Abrams – Пентагон

«Близько 200 військовослужбовців – приблизно один бронетанковий батальйон – у п’ятницю (26 травня – ред.) почали проводити те, що військові називають комбінованим навчанням на полігонах у Графенвері і Хохенфельсі, Німеччина», – Гаррон Гарн

Перша група з близько 400 українських військових вже розпочала навчання в Німеччині щодо експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams, повідомив речник Пентагона підполковник Гаррон Гарн, пише The New York Times.

«Близько 200 військовослужбовців – приблизно один бронетанковий батальйон – у п’ятницю (26 травня – ред.) почали проводити те, що військові називають комбінованим навчанням на полігонах у Графенвері і Хохенфельсі, Німеччина», сказав Гарн.

За його словами, ці навчання включають базові солдатські завдання, такі як стрільба і набуття навичок надання медичної допомоги, тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більш масштабні навчання за участю підрозділів батальйонного рівня, які протистоятимуть один одному.

Також, ще 200 українських солдатів розпочали тренування з заправки та обслуговування танків, кажуть у Пентагоні.

Раніше Сполучені Штати Америки доставили до Німеччини 31 танк Abrams для проведення навчань українських військових, повідомив представник Пентагону Пат Райдер 15 травня.

Вашингтон у січні погодився надати Україні 31 танк Abrams, що стало несподіванкою після заяв про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою. Після цього уряд Німеччини, яка тривалий час вагалася, погодився укласти альянс щодо постачання Україні танків Leopard 2.

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