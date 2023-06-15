Іспанія передасть ЗСУ бронетранспортери, польовий госпіталь та відремонтовані Leopard 2

Україна отримає від Іспанії 20 бронетранспортерів, польовий госпіталь, а також танки Leopard 2A4, які перебували на ремонті, повідомляє пресслужба міністерства оборони країни.

За словами голови Міноборони Іспанії Маргарити Роблес, два десятки бронетранспортерів для Збройних сил України прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня – таким чином, ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Також очільниця оборонного відомства Іспанії заявила, що чотири танки Leopard 2A4, які були на ремонті, також будуть передані українській стороні.

Окрім того, очікується передача польового шпиталю Role 2 plus. Перед тим, як його доставлять в Україну, військові ЗСУ в Іспанії пройдуть навчання, запевнили в Міноборони.

Наприкінці травня у Пентагоні повідомили, що перша група з близько 400 українських військових вже розпочала навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.

На початку червня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що продовжується підготовка рішення про створення коаліції бойових літаків «Небесного щита України» на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн».