Австралія може передати Україні 41 винищувач Hornet – ЗМІ

Влада Австралії веде переговори зі Сполученими Штатами та Україною про передачу Києву 41 винищувача американського виробництва McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Вони були списані австралійською армією та перебувають на зберіганні. Про це пише з посиланням на джерела газета Financial Review. У квітні про можливі переговори повідомляло видання The Drive.

Частина літаків, ймовірно, піде на запчастини, пише Financial Review, проте можлива передача авіатехніки може стати наймасштабнішою із угод з Україною, переговори про які потрапляли до преси.

Hornet – винищувачі четвертого покоління, які досі стоять на озброєнні США, Іспанії, Канади, Швейцарії, Фінляндії, Малайзії та Кувейту. Вони застосовувалися в кількох військових конфліктах, у тому числі в операціях «Буря в пустелі» та в Іракській війні, в Афганістані та в бомбардуваннях Сербії, Лівії та Сирії. В австралійській армії вони списані через заміну на літаки п’ятого покоління.

Як пише Financial Review, у разі успіху переговорів літаки можуть бути приведені в бойову готовність за чотири місяці. Київ, Канберра та Вашингтон публікацію офіційно не коментували.

Україна з початку російського вторгнення втратила більшу частину парку бойової авіації. Київ просить західних союзників надати армії сучасні винищувачі.