У Генштабі заявили про знищення дронів, які Росія запустила по Україні вночі

Сили протиповітряної оборони знищили іранські дрони, які Росія запустила по Україні в ніч на 16 червня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні – задіяла 2 іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною оброною», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також нагадали, що протягом минулої доби загарбники завдали п’ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, російські війська завдали понад 60 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

«На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається «дуже високою».

Крім того, за даними Генштабу, українські військові минулої доби знищили 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» і ще три розвідувальних безпілотники.

Пізно ввечері 15 травня в Україні було зафіксовано рух безпілотників-камікадзе типу Shahed.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що «шахеди» рухаються по південному напрямку.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня війська РФ застосували понад 140 ракет різних типів і більш ніж 250 ударних БПЛА.