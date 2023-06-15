Зафіксовано рух «шахедів»: Повітряні сили ЗСУ попереджають про небезпеку

Пізно ввечері 15 травня в Україні було зафіксовано рух безпілотників-камікадзе типу «Shahed», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові кажуть, що «шахеди» рухаються по південному напрямку. Станом на 23.50 в Херсонській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу.

«Прямуйте в укриття!» – закликали в Повітряних силах.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня війська РФ застосували понад 140 ракет різних типів і більш ніж 250 ударних БПЛА.