В усіх областях України оголосили повітряну тривогу

В усіх областях України близько 15:50 оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує людям пройти в укриття.

У соцмережах повідомляють про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал».

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня загарбники застосували більше ніж 140 ракет різних типів і понад 250 ударних БПЛА.

«На даний час агресор зосередився на цілях, пов’язаних із логістикою, промисловими об’єктами, а також нафто- і газозабезпеченням», – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.