ЗСУ просуваються на всіх напрямках фронту – Маляр

Українські військові продовжують рухатися вперед на всіх напрямках фронту, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ», – каже вона.

За словами Маляр, ситуація на напрямках фронту наступна:

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне. Маляр каже, що «тут є успіх»;

На Бердянському та Маріупольському напрямках «тривають наступальні дії».

«На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному», – сказала вона.

Заступниця міністра також повідомила, що на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки, а на Маріупольському напрямку в районах Новоданилівки та Новопокровки.

Маляр також підкреслила, що «за добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів».

«Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу», – додала заступниця міністра оборони.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом доби 14 червня українські військові відбили понад 49 атак загарбників, російські сили продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

У червні Збройні сили України звільнили на Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне та Лобкове.