США, Британія, Нідерланди і Данія виступили із заявою про ППО для України

Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США сьогодні у спільній заяві оголосили, що працюють разом, аби надати високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони Україні для покриття її найбільш нагальних потреб для захисту з повітря.

«Ініціатива передбачає поставку сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів», – йдеться у заяві.

Вказується, що про цю ініціативу було оголошено напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США, що проходить сьогодні в Брюсселі і об’єднує близько 50 країн, які надають різноманітну військову підтримку Україні.

13 червня очолюваний Великобританією оборонний альянс кількох європейських країн оголосив про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів. Повідомлялося, що обладнання закуплять найближчими місяцями.

Напередодні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди та кілька європейських країн планують за кілька місяців розпочати навчання українських пілотів на F-16, а також працюють над організацією відповідного навчального центру в одній із країн Східної Європи-членів НАТО.