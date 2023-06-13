10 країн Європи оголосили новий пакет засобів протиповітряної оборони для України на 116 мільйонів доларів

Очолюваний Великобританією оборонний альянс кількох європейських країн оголосив про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів.

Як повідомляє пресслужба британського уряду, міністри оборони Joint Expeditionary Force – це Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія – ухвалили таке рішення 13 червня після зустрічі.



«Обладнання вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (116 мільйонів доларів США) буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення здатності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій» – йдеться в заяві.

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У британському уряді зауважують, що IFU використовує фінансові внески міжнародних партнерів для забезпечення пріоритетної військової допомоги для України (наразі заявлена сума усіма країнами – 770 мільйонів фунтів стерлінгів (970 мільйонів доларів), це забезпечить безперервне постачання військової підтримки – летальної та нелетальної – Україні до 2023 року та надалі.



«Фінансування протиповітряної оборони є першим із п’яти очікуваних пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель IFU. Результатом першого раунду закупівель стали сотні пропозицій від постачальників, десять із яких були відібрані. Серед них партія розвідувально-ударних безпілотників, які прибудуть в Україну цього літа», – додають в уряді Британії.

Також 13 червня Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткових 325 мільйонів доларів на безпекову допомогу «для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони».

Оголошення про додаткову військову допомогу відбуваються на тлі повідомлень про перехід українських військ у наступ.