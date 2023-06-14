Зміцнення ППО і навчання пілотів – влада Нідерландів оголосила, чим може допомогти Україні

Нідерланди та кілька європейських країн планують за кілька місяців розпочати навчання українських пілотів на F-16, а також працюють над організацією відповідного навчального центру в одній із країн Східної Європи – членів НАТО, повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

«Щойно повідомила Палаті представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання на F-16 протягом кількох місяців, і разом із партнерами працюємо над центром підготовки F-16. Ми також продовжимо зміцнювати українську протиповітряну оборону», – написала Кайса Оллонгрен у твітері в середу.

Як уточнюється на офіційному сайті міноборони Нідерландів, у консультаціях із Бельгією, Люксембургом, Британією триває робота над змістом тренінгів для українських льотчиків, зокрема з базової льотної підготовки та організації навчального центру F-16 в одній зі східних країн-членів НАТО. Як інформує міністерство, курс навчання розпочнеться з обмеженої кількості українських льотчиків, яка поступово розширюватиметься.

«Завтра під час контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділять 40 мільйонів євро для закупівлі обладнання протиповітряної оборони в багатосторонньому партнерстві, яке буде доставлено в Україну в дуже короткий термін», – йдеться в повідомленні.

Оборонне відомство Нідерландів також повідомило, що закуповує чотири пасивні радарні системи VERA-EG на суму 150 млн євро.

«Радар може використовуватися, зокрема, для виявлення, визначення місця розташування, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Отже, Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України», – йдеться в повідомленні.

Напередодні оборонний альянс кількох європейських країн, в тому числі Нідерландів, оголосив про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів. Повідомлялося, що обладнання закуплять найближчими місяцями.