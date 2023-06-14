Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зміцнення ППО і навчання пілотів – влада Нідерландів оголосила, чим може допомогти Україні

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен

Нідерланди та кілька європейських країн планують за кілька місяців розпочати навчання українських пілотів на F-16, а також працюють над організацією відповідного навчального центру в одній із країн Східної Європи – членів НАТО, повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

«Щойно повідомила Палаті представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання на F-16 протягом кількох місяців, і разом із партнерами працюємо над центром підготовки F-16. Ми також продовжимо зміцнювати українську протиповітряну оборону», – написала Кайса Оллонгрен у твітері в середу.

Як уточнюється на офіційному сайті міноборони Нідерландів, у консультаціях із Бельгією, Люксембургом, Британією триває робота над змістом тренінгів для українських льотчиків, зокрема з базової льотної підготовки та організації навчального центру F-16 в одній зі східних країн-членів НАТО. Як інформує міністерство, курс навчання розпочнеться з обмеженої кількості українських льотчиків, яка поступово розширюватиметься.

«Завтра під час контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділять 40 мільйонів євро для закупівлі обладнання протиповітряної оборони в багатосторонньому партнерстві, яке буде доставлено в Україну в дуже короткий термін», – йдеться в повідомленні.

Оборонне відомство Нідерландів також повідомило, що закуповує чотири пасивні радарні системи VERA-EG на суму 150 млн євро.

«Радар може використовуватися, зокрема, для виявлення, визначення місця розташування, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Отже, Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України», – йдеться в повідомленні.

Напередодні оборонний альянс кількох європейських країн, в тому числі Нідерландів, оголосив про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів. Повідомлялося, що обладнання закуплять найближчими місяцями.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG