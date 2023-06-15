В Україні знову оголошено повітряну тривогу (відбої)

Близько 18:15 четверга у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує людям пройти в укриття.

Оголошення про небезпеку пролунало через дві години після попереднього, яке вже було сьогодні.

У соцмережах повідомляють про зліт російського винищувача МіГ, який є носієм надзвукової ракети «Кинджал».

ДОПОВНЕНО Через декілька хвилин почалися відбої тривоги, повідомлень про атаки немає.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 15 червня, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня війська РФ застосували понад 140 ракет різних типів і більш ніж 250 ударних БПЛА.