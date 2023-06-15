У Генштабі назвали результати просування українських сил за тиждень

Українські сили за тиждень змогли просунутися на Запорізькому напрямку: до трьох кілометрів у районі Малої Токмачки й до семи – на південь від Великої Новосілки, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«Сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують очищення українських міст і селищ від загарбників. Протягом останнього тижня наші війська просунулися в глибину противника до трьох кілометрів у районі населеного пункту Мала Токмачка і до семи кілометрів – південніше від Великої Новосілки», – сказав Громов на брифінгу 15 червня.

Він нагадав, що загалом українські сили звільнили сім населених пунктів у Донецькій і Запорізькій областях.

«Повернуто під контроль понад 100 кілометрів квадратних української території», – заявив Громов.

Зі свого боку, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що станом на сьогодні українські сили перебувають «як у наступальному процесі, так і в оборонному».

«Тобто на сьогодні ми здійснюємо наступ на кількох напрямках, і оборону, бо ворог також здійснює наступальні дії… Зараз скрізь тривають бої і потужне протистояння», – сказала вона на брифінгу.

Раніше сьогодні речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони України продовжують наступ на Бердянському і Бахмутському напрямках.

За його словами, на Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка. Також бої тривають у районах сіл Новоданилівка і Новопокровка Запорізької області.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом доби 14 червня українські військові відбили понад 49 атак загарбників, російські сили продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

У червні Збройні сили України звільнили на Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне та Лобкове.