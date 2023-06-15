У Генштабі повідомили, де триває наступ Сил оборони

Сили оборони України продовжують наступ на Бердянському і Бахмутському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

За його словами, на Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка. Також бої тривають у районах сіл Новоданилівка і Новопокровка Запорізької області.

«На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне, мали успіх», – цитує Ковальова Military Media Center.

Він додав, що там, де українські війська обороняються, «жодної позиції не втрачено».

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом доби 14 червня українські військові відбили понад 49 атак загарбників, російські сили продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх.

За її даними, протягом минулої доби на Бахмутському напрямку українські військові на різних ділянках пройшли вперед на 200-500 метрів, на Запорізькому напрямку – 300-350 метрів.

На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.