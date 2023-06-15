«Усе ще попереду». Президент Чехії прокоментував контрнаступ ЗСУ

Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші дні просувань українських військових на кількох напрямках є його «помірним початком», заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода президент Чехії Петр Павел.

«Ну, ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями», – сказав Павел.

Він також зауважив, що все, чого українським силам не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного – «з усіма пов’язаними труднощами».

За словами Павела, підготовка до контрнаступу тривала місяці, «і це цілком природно», тому що для того, щоб підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити, здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу.

«Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені. Тож навіть якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї технічної точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів», – сказав президент Чехії.

«Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться як мінімум три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина», – додав він.

Раніше Петр Павел заявляв, що влада Чехії разом із союзниками шукатиме можливості для збільшення постачання боєприпасів в Україну.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом доби 14 червня українські військові відбили понад 49 атак загарбників, російські сили продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх.

За її даними, протягом минулої доби на Бахмутському напрямку українські військові на різних ділянках пройшли вперед на 200-500 метрів, на Запорізькому напрямку – 300-350 метрів.

Станом на 12 червня у Міністерстві оборони повідомляли, що українські військові звільнили сім населених пунктів.

На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

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