Маляр про ситуацію на фронті: українські сили рухаються вперед в умовах «надзвичайно жорстоких боїв»

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її даними, протягом минулої доби на Бахмутському напрямку українські військові на різних ділянках пройшли вперед на 200-500 метрів, на Запорізькому напрямку – 300-350 метрів.

«Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної й артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки і Новопокровська», – написала Маляр у телеграмі.

Вранці 13 червня український Генштаб повідомляв про успіхи Сил оборони України на Бердянському, Бахмутському та Торецькому напрямках.

Зокрема, спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ЗСУ просунулися вперед від 500 метрів до кілометра до окупованого Бердянська, взявши під контроль площу до трьох квадратних кілометрів. А заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про просування ЗСУ в районі Берхівського водосховища біля Бахмуту на 250 метрів і на Торецькому напрямку – на 200 метрів. Також, за її словами, російські війська намагаються щосили утримати позиції – застосовують штурмову та армійську авіацію, ведуть вогонь із артилерії.

Станом на 12 червня у Міністерстві оборони повідомляли, що українські військові звільнили сім населених пунктів.

На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

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