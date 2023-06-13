Успіхи ЗСУ на бердянському, бахмутському та торецькому напрямках: наступ, втрати

Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої. Про що мовчить влада? Звільнення сіл, хід наступу, втрати | Свобода Live

Воєнний злочин Росії: обстріл житлового будинку у Кривому Розі

У ніч на 13 червня Росія знову атакувала Україну ракетами і дронами. У Кривому Розі влучили у житловий будинок. За останніми даними місцевої влади, загинуло 11 людей, 28 поранених, багато з них у лікарнях міста в тяжкому стані. Репортаж з місця подій.

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Наступ: успіхи і втрати

Генштаб каже про успіхи наступу ЗСУ на трьох ділянках: йдеться про бердянський, бахмутський та торецький напрямки. Також у міністерстві оборони України підтверджують звільнення 7 населених пунктів внаслідок наступу.

А Міноборони Британії підрахувало, скільки своїх солдатів втрачала Росія за кожні 48 см захопленої території.

Путін: мета «СВО» незмінна, а втрати України у 10 разів більші

Російський президент Путін особисто підраховує втрати української техніки із тієї, яку надали союзника, а міністерство оборони Росії показує кадри нібито підбитих танків Leopard. Президент Франції заявляє, що український контрнаступ триває вже кілька днів.

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