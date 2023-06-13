Очільник НАТО сподівається, що український наступ змусить Росію піти на переговори

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у вівторок у Білому домі під час зустрічі з президентом США Джо Байденом висловив сподівання, що Україна «доб’ється прогресу» у своїй операції з метою витіснення військ РФ з окупованих територій. Про це повідомляє агенція AFP.

«Українці йдуть вперед», – сказав Столтенберґ в Овальному кабінеті.

Наступальну операцію ЗСУ він назвав способом отримати важелі впливу на переговорах.

«Чим більше землі зможуть звільнити українці, тим сильнішою буде їхня рука за столом переговорів», – сказав Столтенберґ.

Байден, у свою чергу заявив, що реакція НАТО на російське вторгнення в Україну зробила альянс сильнішим.

«Ми зміцнили східний фланг НАТО, дали зрозуміти, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Я повторюю ще раз: відданість Сполучених Штатів статті 5 НАТО – непохитна», – сказав Байден і додав: «На нашому саміті в Литві наступного місяця ми збираємося розвинути цей імпульс».

Рішення Заходу підтримати Україну Столтенберґ назвав частиною ширшої стратегії підтримки стабільності в усьому світі.

«Жорстоке вторгнення Росії в Україну було не лише нападом на Україну, а й на наші основні цінності та на вільних людей усюди. І тому президент Путін не повинен виграти цю війну, тому що це буде не лише трагедією для українців, а й також зробить світ небезпечнішим», – сказав він.

Зустріч глави НАТО з Байденом була запланована на понеділок, але її відклали через те, що президентові США довелося зробити стоматологічну операцію.

Раніше сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на сході та півдні України «тривають важкі бої оборонного та наступального характеру».

«Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед», – зазначив він.

Офіційного повідомлення, що розпочався очікуваний контрнаступ ні влада, ні військові не робили. У Міноборони раніше казали, що і не будуть про це оголошувати. Втім, за даними оборонного відомства, за останній тиждень українським військовим вдалося звільнити кілька раніше окупованих армією РФ населених пунктів.

Хвиля повідомлень про зростання інтенсивності боїв з’явилася у перших числах червня.