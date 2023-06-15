Україна тримає в резерві наступу три чверті бронетанкових бригад – Reuters

Через більш як тиждень після початку активних наступальних дій Україна зберігає в резерві більшу частину свого бронетанкового потенціалу, повідомляє 15 червня агенція Reuters, яка цитує польського військового аналітика Конрада Музику.

«Військові (ЗСУ – ред.) створили для операції 12 бронетанкових бригад, девʼять із них навчені та оснащені на Заході, кажуть аналітики. Бригада зазвичай налічує щонайменше 3500–4000 військовослужбовців. Україна заявила, що сформувала вісім десантно-штурмових бригад чисельністю 40 тисяч військовослужбовців, призваних МВС. Конрад Музика, польський військовий аналітик, який уважно стежить за війною, сказав, що лише три з 12 бригад були помічені в боях на південному сході», – ідеться в повідомленні.

На підставі цього аналізу Reuters припускає, що «основна частина сил, підготовлених до наступу, все ще перебуває в режимі готовності».

У червні Збройні сили України звільнили на Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне та Лобкове. Упродовж двох останніх діб інтенсивність бойових дій на межі Запорізької та Донецької областей зменшилася, що може свідчити про перегрупування українських військових.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом доби 14 червня українські військові відбили понад 49 атак загарбників, російські сили продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх.