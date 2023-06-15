На Донеччині евакуюють людей зі звільнених сіл – ОВА

Влада проводить евакуацію жителів із сіл на Донеччині, нещодавно звільнених Збройними силами України. Про це в етері «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) 15 червня повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Скільки саме людей на момент звільнення було у цих селах, Ігнатченко сказати не змогла, однак зазначила, що їх небагато.

«Зараз ці населені пункти перебувають у юрисдикції військових. Там зараз відбуваються стабілізаційні заходи. І вивозимо, евакуйовуємо звідти людей. Їх спрямовують як і на території області, в так званому транспортному хабі, так і відправляють в інші області України. Скажу, що людей дійсно в цих населених пунктах небагато, оскільки в нас евакуація тривала фактично з першого дня повномасштабного вторгнення і, власне, Волноваський район став одним із тих, які одразу потрапили під шквал цієї рашистської навали і звідти була вивезена велика кількість людей», – розповіла Ігнатченко.

Вона також зазначила, що населені пункти на Донеччині, які були під окупацією, майже повністю знищені. І йдеться не лише про села, але й про цілі міста. Загалом, за словами речниці, на Донеччині знищено 97 тисяч житлових будинків.

«Фактично цих населених пунктів не залишається. От, наприклад, в одному селі було 384 будинки. неушкодженими залишилися лише пʼять. Повністю зруйновані 357. Фактично 80% населених пунктів, у яких перебували російські сили, зруйновані», – сказала Тетяна Ігнатченко.

У червні Збройні сили України звільнили на Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне та Лобкове.