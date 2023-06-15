У Донецькій області за добу загинув один, поранені троє цивільних – Кириленко

Упродовж минулої доби в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинула одна цивільна людина, ще троє зазнали поранень, повідомив 15 червня голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Лисичанському напрямку одна людина загинула в Переїзному Званівської громади, пошкоджено сім будинків», – повідомив чиновник.

Він також інформує про численні руйнування інфраструктури в різних громадах області – пошкоджено господарські будівлі в Новоукраїнці Вугледарської громади, під вогнем Максимівка та Вугледар, у Красногорівці на Донецькому напрямку пошкоджено щонайменше шість будинків, у Торецькій громаді пошкоджені дві промислові будівлі у Нью-Йорку та один будинок у Неліпівці, в Костянтинівській громаді пошкоджено ліцей та церкву в Марковому, в Часовоярській громаді пошкоджено один будинок.

Російські військові заперечують, що цілями їхніх обстрілів є цивільні обʼєкти.