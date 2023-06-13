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Російські артилеристи вбили у Костянтинівці чоловіка, який косив траву

Наслідки одного з попередніх обстрілів Костянтинівки, квітень 2023 року

Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень під час російського обстрілу міста Костянтинівка Донецької області, повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними відомства, 12 червня російські військові обстріляли зі ствольної артилерії приватний сектор. Унаслідок цього на футбольному полі одного з місцевих парків загинув чоловік, який косив траву. Крім того, через влучання снарядів у приватне домоволодіння осколкових поранень зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка.

У всій Донецькій області за добу 12 червня загинув один житель, поранень зазнали пʼятеро, відзначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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