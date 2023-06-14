Удар РФ по Краматорську і Костянтинівці: три людини загинули, три – поранені

Російські військові о 5:00 14 червня вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці на Донеччині, там, за попередніми даними, загинули троє людей, ще троє – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена – у Костянтинівці. Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані і пошкоджені 55», – написав Кириленко у телеграмі.

Крім того, за його словами, постраждав газогін й електромережі.

На місці влучань працюють рятувальні й комунальні служби.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, російські військові в ніч на 14 червня завдали ракетного удару по військових й інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного і морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Загалом загарбники запустили 10 ракет (чотири «Калібри» і шість Х-22) і 10 дронів. Три крилаті ракети «Калібр» і дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131 збили українські сили ППО, повідомили в ЗСУ.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що чотирма крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря Росія вдарила по Одесі. Там троє людей загинули, 13 поранені, триває розбір завалів, де можуть бути ще люди.

Крім того, на Кіровоградщині влада повідомила про влучання «Шахедів» в об’єкт інфраструктури.