Влада повідомила про влучання «Шахедів» в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині

Російські військові під час нічної атаки завдали удару по Кіровоградській області, внаслідок чого є влучання в об’єкт інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання «Шахедів» в об’єкт інфраструктури в Світловодську», – написав він у телеграмі.

За словами Райковича, пожежу оперативно локалізували, минулося без загиблих і травмованих. Про який саме об’єкт йдеться – він не уточнив.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, російські військові в ніч на 14 червня завдали ракетного удару по військових й інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного і морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Загалом загарбники запустили 10 ракет (чотири «Калібри» і шість Х-22) і 10 дронів. Три крилаті ракети «Калібр» і дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131 збили українські сили ППО, повідомили в ЗСУ.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що чотирма крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря Росія вдарила по Одесі. Там троє людей загинули, 13 поранені, триває розбір завалів, де можуть бути ще люди.