Влада повідомила про влучання «Шахедів» в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині

Російські військові під час нічної атаки завдали удару по Кіровоградській області, внаслідок чого є влучання в об’єкт інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
«Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання «Шахедів» в об’єкт інфраструктури в Світловодську», – написав він у телеграмі.
За словами Райковича, пожежу оперативно локалізували, минулося без загиблих і травмованих. Про який саме об’єкт йдеться – він не уточнив.
За даними Повітряних сил Збройних сил України, російські військові в ніч на 14 червня завдали ракетного удару по військових й інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного і морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Загалом загарбники запустили 10 ракет (чотири «Калібри» і шість Х-22) і 10 дронів. Три крилаті ракети «Калібр» і дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131 збили українські сили ППО, повідомили в ЗСУ.
В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що чотирма крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря Росія вдарила по Одесі. Там троє людей загинули, 13 поранені, триває розбір завалів, де можуть бути ще люди.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ