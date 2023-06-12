Влада повідомила, скільки людей евакуювали з нещодавно звільнених населених пунктів Донеччини

У Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, скільки людей евакуювали з нещодавно звільнених населених пунктів Донеччини.

«Станом на сьогодні на 18:00, із Благодатного евакуювали трьох осіб, усі – дорослі люди. Сторожове – сім осіб, з них – одна особа з обмеженням руху. Нескучне – одна жінка, також з інвалідністю», – розповів голова ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За словами Кириленка, у звільнених населених пунктах відбувається «зачистка».

«Потім буде розмінування прохідних шляхів, потім – стабілізаційні заходи, досвід проведення яких вже є у деокупованих Святогірську і Лимані ще в жовтні минулого року», – додав він.

Днями військові повідомили про звільнення кількох населених пунктів на Донеччині – Сторожевого, Нескучного і Благодатного.

Повідомлення про перехід українських військ у наступ на низці напрямків з’явилися на початку червня.

Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Представники України заявляли, що ЗСУ на низці ділянок фронту ведуть наступальні дії, проте вони мають тактичний характер. У Міноборони України зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

Офіційно в Міноборони підтвердили звільнення військовими низки населених пунктів на Донеччині.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські війська здійснили візуально підтверджені наступи в західних частинах Донецької і Запорізької областей, які російські джерела підтвердили, але «намагалися применшити».