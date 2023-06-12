«Завдання сил РФ – не допустити просування ЗСУ»: речник Таврійського напрямку про звільнення Сторожевого

Звільнення села Сторожеве на Донеччині відбулось 11 червня у взаємодії з іншими силами оборони, розповів в ефірі Радіо Свобода речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Зробили це (звільнили Сторожеве – ред.) воїни 35 окремої морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Над Сторожевим знову майорить державний прапор України. Такі наслідки переходу до системних наступальних дій і ось локальні бої тут завершились просування вперед і це призвело до звільнення чергового населеного пункту. Я би хотів наголосити, що йдеться про деокупацію та звільнення української території, що б там не говорили російські пропагандисти і воєнкори, які маніпулюють і виконують свою місію у цій війні не на користь України», – додав Шершень в ефірі проєкту «Свобода.Ранок».

За його даними, втрати вбитими та полоненими армії РФ на Таврійському напрямку за минулу добу склали 387 осіб. В цілому протягом доби російські сили на Таврійському напрямку понад 400 разів обстріляв лінію фронту. За добу ЗСУ на Таврійському напрямку взяли у полон 28 російських військових, уточнив речник Сил оборони.

За інформацією речника Таврійського напрямку, завдання сил РФ – «не допустити подальше просування українських підрозділів».

«Тут ворог запекло обороняється ведуться важкі бої, а ми рухаємось далі. Треба наголосити, що якщо тут ми наступаємо, ведемо наступальні дії, то на Авдіївському напрямку ворог проводить у свою чергу наступальні дії у напрямку Авдіївки. Тут він успіху немає, миобороняємось який вже день. Лише за останню ніч нашими захисниками тут було відбито два штурми», – наголосив Шершень.

11 червня стало відомо, що Сили оборони України звільнили від російських військових село Макарівка та «просунулися вперед на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському», розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

12 червня військові повідомили про звільнення чергового населеного пункту на Донеччині – села Сторожеве.