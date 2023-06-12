Радіо Свобода Weekly: Військові України повідомили про деокупацію трьох населених пунктів на Донбасі

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Військові повідомили про звільнення трьох населених пунктів

Сили оборони України звільнили від російських військових Макарівку та «просунулися вперед на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському», повідомила 11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка», – зазначила вона.

На Бахмутському напрямку, заявила Маляр, українські війська продовжують штурмові дії: «є успіх в районі Берхівського водосховища, просунулись вперед на 250 метрів».

На півдні, за даними Міноборони, по двох напрямках є просування на відстань від 300 до 1500 метрів. Про це тут

11 червня українські військові також повідомили про звільнення села Нескучне на Донеччині.

Масив доказів свідчить, що Каховську ГЕС підірвала Росія – «Поліграф»

Масив доказів переконливо свідчить, що Каховську дамбу підірвала саме Росія – такі висновки аналітичного розслідування опублікував проєкт «Голосу Америки» «Поліграф».

Про його висновки, що включають і пояснення причин впливу пропаганди Кремля на західні ЗМІ, читайте за лінком.

«Мінували з осені 2022 року». Як саме була зруйнована Каховська ГЕС?

Що відбувалося довкола Каховської ГЕС напередодні її руйнування і вночі, коли воно сталося? Наскільки міцною була конструкція гідроелектростанції, і в який спосіб її можливо було зруйнувати? Чому експерти говорять саме про підрив, а не обстріл станції тієї ночі?

Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Козацька Атлантида. Чому при створенні Каховського водосховища були затоплені Запорозькі Січі?

Створення Каховського водосховища переслідувало три стратегічні цілі, яких намагалась досягти Москва – зробити каскад непрохідних водойм, які важко форсувати в разі війни з Заходом, оросити водою Крим після депортації татар, а також і знищити національну пам’ять українців, затопивши місця Запорізьких Січей, які опинилися під водами Каховського резервуару.

Останній мотив не був найголовнішим, але всі дії Москви вказують на цілеспрямовану акцію зі знищення історичних місць України, які нагадували про козацькі часи і вольницю, кажуть історики. Читайте і дивіться за лінком

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Історичний день»: у Києво-Печерській лаврі молилися за Івана Мазепу

У Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври 11 червня відбулося богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму, і вперше в Лаврі молилися за упокій гетьмана України Івана Мазепи.

«Історичний день. Вперше в історії Києво-Печерської лаври відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою», – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Як і обіцяли, Лавра стає українською. Тепер в її стінах будуть звучати молебні за видатних діячів української історії», – наголошує міністр.

Понад 30 країн підтримали в суді ООН позов України проти Росії щодо геноциду

Судді Міжнародного суду ООН більшістю в 14 проти одного ухвалили рішення про долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Про це пресслужба суду оголосила 9 червня.

До позову України на етапі попередніх заперечень сторін долучилися 26 держав-членів Європейського союзу (окрім Угорщини), а також Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Велика Британія. Про це тут

Як РФ «звільняла» Донбас: міста Сходу, які стер з лиця землі російський наступ

Будинки, де живе лише дощ і вітер. Садочки, де немає дітей і вихователів. Школи, де не вчать. Лікарні, де ніхто і нікому не допомагає. Вулиці, де немає кому поспішати у справах, бо і самих справ вже немає. Тут обвуглено все, від бетону до дерев, що стоять майже у цілковитій тиші – її переривають лише стрілянина з вибухами та цвірінькання птахів, які дивом не розлетілися. Такі тепер десятки українських міст, сіл та селищ на сході України, які знищив російський наступ.

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» показує 5 міст Донбасу – якими вони були вісім років під час гібридної агресії Росії. І на що їх перетворило російське «звільнення». Дивіться і читайте тут

6 км до фронту. Чому під обстрілами в Гуляйполі залишаються люди?

Гуляйполе Запорізької області – понад рік під обстрілами. За даними місцевої влади, під регулярними бомбардуваннями залишаються близько трьох тисяч людей. До повномасштабного вторгнення в Гуляйполі проживали понад 13 тисяч.

Чому містяни не виїжджають і як пристосувались до життя в екстремальних умовах? Текстова публікація тут

Секрет стійкості Миколаєва, який не готували до війни: інтерв’ю з головою ОВА Віталієм Кімом

Як Миколаївщина готувалася до можливого російського вторгнення та який план готували на випадок окупації? Що сталося з колаборантами, які працювали в ОДА та для чого керівників областей збирали в Офісі президента незадовго до початку повномасштабної війни?

Про це та про секрет стійкості Миколаєва йшлося в інтерв’ю Радіо Свобода із головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Текст інтерв’ю тут

Як Росія заганяє новобранців на війну і не платить за загиблих

П'ятого червня у прикордонних областях РФ по радіо і ТБ запустили нібито «екстрене звернення» Путіна про введення там воєнного стану і загальної мобілізації в Росії. Але виявилося, що це фейк. Хоча, звісно, розмов про мобілізацію вистачає. До прикладу днями естонська розвідка попередила, що друга хвиля вже близько, хоча Кремль цю інформацію спростовує.

Що відбувається із мобілізацією в Росії і чому «справжній» Путін досі так і не оголосив другу хвилю? Текстова публікація тут

Андрій Смирнов про Князєва, вплив Портнова, долю судді Вовка і трибунал для Путіна

Чого чекати від нового голови Верховного суду України Станіслава Кравченка, якого обрали замість підозрюваного в отриманні хабаря на 2,7 мільйона доларів Всеволода Князєва?

Що буде із тисячами справ, які розглядав ліквідований Окружний Адміністративний суд Києва (ОАСК) і яка доля очільника цього суду Павла Вовка?

Коли, нарешті, розпочнеться реформа Конституційного суду?

Чи має вплив на систему судочинства в Україні підсанкційний у США Андрій Портнов, якого називають «архітектором» судової системи часів президентства Віктора Януковича.

Чому Київ і досі не синхронізував із Вашингтоном санкції проти Портнова?

Ці запитання Радіо Свобода поставило Андрію Смирнову, заступнику голови Офісу президента. На своїй посаді він займається судовою реформою, яка є однією із вимог Євросоюзу задля членства України в ЄС. Текст розмови тут

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Верховний суд Нідерландів 9 червня залишив у силі рішення судів нижчих інстанцій про повернення «скіфського золота» в Україну.

Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим, і як держава Україна, так і музеї в Криму вимагали повернути їх. Про це тут

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення Верховного суду Нідерландів, зазначив, що колекція «скіфського золота» повернеться до кримських музеїв тоді, коли над нині окупованим півостровом знову буде український прапор.

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