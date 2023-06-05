Латвія передала Україні 66 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

Латвія передала Україні 66 автомобілів, конфіскованих у п’яних латвійських водіїв, повідомило видання Delfi. Згідно з повідомленнями, це дані на 1 червня. У березні повідомлялося про перші 18 автомобілів, відправлених до України.

Поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють передавати машини, конфісковані у п’яних водіїв, у власність українського уряду, було ухвалено у Латвії у лютому цього року. Рішення про передачу автомобілів у кожному випадку ухвалює уряд.

«Зараз ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України», – пояснював ухвалене рішення голова комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс.

У листопаді 2022 року в Латвії набрав чинності закон, що дозволяє вилучати автомобілі: це відбувається у випадку, якщо у водія виявили понад 1,5 проміле алкоголю або сліди наркотиків у крові, а також, якщо він відмовився від перевірки на наявність в організмі таких речовин. Конфісковані машини зберігаються на стоянках Держагентства постачання по всій Латвії, потім виставляються на аукціон Служби державних доходів.