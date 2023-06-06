Росія: в Бєлгородській області через обстріл загинули троє строковиків зі Свердловської області

У Росії троє строковиків зі Свердловської області загинули 1 червня під час обстрілу в Бєлгородській області, повідомила омбудсмен Тетяна Мерзлякова.

Як пише E1.ru, в машину із солдатами влучив снаряд. Ще семеро зазнали поранень, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Усі загиблі служили у 43-й залізничній бригаді, дислокованій у Єкатеринбурзі. На Бєлгородщині вони проходили навчальну підготовку.

У розмові з виданням It's My City Мерзлякова заявила, що попросила начальника російського Генштабу Валерія Герасимова повернути до місця дислокації частин усіх свердловських строковиків, які опинилися в Бєлгородській, Курській, Брянській та Воронезькій областях.

«Звичайно, Бєлгородська область – це не територія бойових дій, проте зараз там гине мирне населення, і разом з ним постраждали непідготовлені до бойових дій солдати строкової служби», – пише уповноважена з прав людини у Свердловській області.

Губернатор регіону Євген Куйвашев доручив організувати похорон загиблих солдатів.

Прикордонна Бєлгородська область від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зазнає регулярних обстрілів. В останні місяці до регіону неодноразово проникали воєнізовані угруповання «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які стверджують, що складаються з громадян РФ і воюють на боці ЗСУ.