За підтримку і виправдання збройної агресії РФ судитимуть послушника Почаївської лаври

За виправдання збройної агресії РФ і заклики до підтримки окупаційних сил судитимуть послушника Почаївської лаври на Тернопільщині, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

«Прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо послушника Почаївської лаври, обвинуваченого у поширенні матеріалів про правомірність збройної агресії РФ проти України й глорифікації осіб, що її здійснювали та у закликах до підтримки російських військових і тимчасової окупації частини території України», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, послушник Почаївської лаври, що проживав на території монастиря з 2017 року, у своїх облікових записах у соцмережах «ВКонтакте» й «Одноклассники» поширював дописи про підтримку захоплення України й «глорифікацію російських військових, за перемогу яких просив молитись».

«Також у поширених ним відеоматеріалах містяться публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора. Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих ним матеріалах за березень 2022 – квітень 2023 року виправдовування агресії РФ та глорифікації її військових», – повідомили прокурори.

Раніше суд у Тернопільській області ухвалив рішення про штрафу у 8,5 тис грн «за розпалювання релігійної ворожнечі» для ректора Почаївської семінарії УПЦ (МП) Іова Шумського.

На початку квітня група депутатів у Верховній Раді України зареєструвала проєкт постанови про розірвання договору оренди з Почаївською Успенською лаврою УПЦ (МП), що розташована у Тернопільській області, – за аналогією з Києво-Печерською лаврою. Комітет питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував уряду перевірити дотримання Почаївською лаврою умов угоди про користування комплексом споруд і у разі виявлення порушень розірвати договір про оренду з УПЦ (МП).