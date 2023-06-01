Провокування релігійної ворожнечі: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Житомирщині

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику і секретареві Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), що на Житомирщині.

Як повідомляє пресслужба відомства, їх підозрюють за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.



За даними слідства, впродовж декількох років митрополит особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур, у них він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.



Загальний тираж матеріалів становив майже 50 тис. примірників, які секретар єпархії – рідний брат митрополита – розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади, експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті, повідомляють в СБУ.



Співробітники Служби безпеки вилучили цю продукцію під час безпекових заходів на Житомирщині навесні 2022 року.

22 травня правоохоронці повідомляли, що настоятелю чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань.

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Українські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про затримання чи повідомлення підозри священникам УПЦ (МП). За даними голови Служби безпеки України Василя Малюка, кримінальні провадження відкриті стосовно 61 священнослужителя УПЦ (МП), суди винесли вже сім вироків щодо деяких кліриків, які «стали на бік ворога».

З осені минулого року СБУ активно проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Тоді в УПЦ (МП) закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».