«Прихильник російської пропаганди у рясі»: до СБУ передали священника, затриманого на в’їзді до Києва

У Державній прикордонній службі повідомили, що співробітники відомства під час перевірки на в’їзді до Києва звернули увагу на чоловіка у рясі, в телефоні котрого виявили проросійський контент.

«Прикордонники виявили чергового прихильника російської пропаганди у рясі. Клірика церкви, що раніше визнавала приналежність до московського патріархату, зупинили прикордонники для перевірки на в’їзді у Київ. Прохання про молитву за сироту-окупанта, агітки такого змісту та іншу російську пропаганду виявили у смартфоні священника. Також у «батюшки» була поліграфічна продукція, яка виправдовує духовні страждання «руского чєловєка», проти якого повстане весь світ – «заклейменный» та «обозлённый». У мобільному телефоні 45-річного уродженця Чернігівщини прикордонники виявили чимало контенту з символікою країни-агресорки, самопроголошених «ЛДНР» та комуністичного тоталітарного режиму», – розповіли прикордонники.

За даними ДПСУ, у галереї телефона священника також були фото військової техніки.

«Чоловік не зміг пояснити, звідки вони взялися. У підписках священника знайшлося чимало каналів, профілів з антиукраїнським контентом, а у телефонній книзі – номери абонентів російських операторів. Для подальшої перевірки священника передали співробітникам СБУ», – йдеться в повідомленні.

У березні на в’їзді до Києва вже затримували попа з «тісними московськими зв’язками». Тоді його також передали до СБУ для перевірки.

Із жовтня минулого року СБУ почала проводити на об’єктах УПЦ (МП) обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».