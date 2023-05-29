Настоятельку храму УПЦ (МП) на Черкащині викрито на земельних оборудках– СБУ

На земельних оборудках на Черкащині викрили настоятельку храму Української православної церкви (Московського патріархату), повідомляє Служба безпеки України.

«Упродовж десяти років вона незаконно здавала в оренду понад 40 гектарів сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства. «Орендатором» земель монастиря був власник місцевого агропідприємства. Щороку він сплачував настоятельці десятки тисяч гривень готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, сторони не укладали жодних договорів, а всі розрахунки здійснювали виключно на усних домовленостях.

«Це дозволяло аграрію сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування», – додали в СБУ.

Наразі подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою та повернути землі у державну власність. У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тривають слідчі дії, уточнили в СБУ.

У березні на в’їзді до Києва затримали попа з «тісними московськими зв’язками». Тоді його передали до СБУ для перевірки.

Із жовтня минулого року СБУ почала проводити на об’єктах УПЦ (МП) обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».