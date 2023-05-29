Митрополиту УПЦ (МП) Павлу продовжили термін домашнього арешту

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебідю) 29 травня суд продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще на місяць, до 1 липня, повідомляє «Суспільне».

Під час засідання Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора продовжити домашній арешт митрополита із зобов’язанням носити браслет.

«Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебідя, у виправдовуванні збройної агресії (Росії – ред.) і принижуванні громадян у зв’язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій встановлено, що може впливати на свідків», – зазначив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.

Як повідомляють журналісти, під час судового засідання митрополит Павло відреагував на клопотання, звернувшись до прокурора і слідчого СБУ.

«Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому», – зауважив він.

Суд 1 квітня призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак тоді в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь УПЦ (МП) заборонила його в служінні.