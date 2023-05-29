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Новини | Суспільство

Митрополиту УПЦ (МП) Павлу продовжили термін домашнього арешту

Під час засідання Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора продовжити домашній арешт митрополита із зобов’язанням носити браслет

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебідю) 29 травня суд продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще на місяць, до 1 липня, повідомляє «Суспільне».

Під час засідання Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора продовжити домашній арешт митрополита із зобов’язанням носити браслет.

«Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебідя, у виправдовуванні збройної агресії (Росії – ред.) і принижуванні громадян у зв’язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій встановлено, що може впливати на свідків», – зазначив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.

Як повідомляють журналісти, під час судового засідання митрополит Павло відреагував на клопотання, звернувшись до прокурора і слідчого СБУ.

«Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому», – зауважив він.

Суд 1 квітня призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак тоді в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь УПЦ (МП) заборонила його в служінні.

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