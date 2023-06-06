Після отримання вимоги УПЦ (МП) за три дні має звільнити приміщення Києво-Печерської лаври – Ткаченко

Комісія Мінкультури завершила свою роботу у Києво-Печерській лаврі, тепер УПЦ (МП) має звільнити приміщення Лаври, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.



«Учора 5.06.2023 року комісія МКІП із приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», яким підтвердила передачу державного майна у користування заповіднику», – написав він у телеграмі.

За його словами, загалом комісія перевірила і повернула у власність держави 79 об’єктів.

«Всі в різних станах. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника. З всім цим ще будемо розбиратись», – повідомив міністр.

Ткаченко розповів, що після того, як заповідник направив представникам церкви вимогу щодо невідкладного звільнення, припинення користування та повернення заповіднику його майна, УПЦ (МП) повинна протягом трьох робочих днів з дня її отримання це зробити.

«У разі відмови – буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповіднику у користуванні майном. Сьогодні представники монастиря відмовилися через канцелярію прийняти акт прийому-передачі державного майна. Заповідник надіслав усі документи поштою та в електронному форматі», – додав міністр.

12 квітня комісія Мінкульту з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснили ситуацію відмовою Мінкульту надати погодження на реставрацію. 13 квітня поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об’єкта на території Києво-Печерської лаври.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак тоді в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.