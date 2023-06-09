Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення про повернення «скіфського золота» в Україну

Верховний суд Нідерландів 9 червня залишив у силі рішення судів нижчих інстанцій про повернення «скіфського золота» в Україну, повідомляє ANP з посиланням на рішення.

Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим, і як держава Україна, так і музеї в Криму вимагали їх повернення.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня 2021 року ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

Президент України Володимир Зеленський назвав «довгоочікуваною перемогою» рішення суду Амстердама та зазначив, що Україна також поверне під свій контроль Крим. Голова МЗС Дмитро Кулеба також привітав рішення Апеляційного суду Амстердама.

Однак Росія направила до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.