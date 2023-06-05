Покарання за агресію РФ: в ОП кажуть, що вже 38 країн працюють над механізмом трибуналу

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявляє, що у світі питання доцільності створення трибуналу над тими, хто розпочав агресію проти України, вже не стоїть, 38 країн вже працюють над механізмом трибуналу.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.



«У нас є розуміння, чого ми хочемо і як має виглядати модель трибуналу. Якщо перші пів року нашого адвокатування цієї необхідності створення трибуналу були чисельні дискусії, доволі скептичні, то з другої половини 2022 року більша частина цивілізованого світу прийшла до узагальненого висновку про те, що механізм потрібен. Тобто питання доцільності створення механізму вже не стоїть. Цивілізований світ, зрештою, все більше і більше підходив до висновку про те, що жодних перемовин з такими неадекватами бути не може. І світові дійсно потрібен ефективний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії», – заявив він.

Читайте також: Судді «пустилися берега». Андрій Смирнов про Князєва, вплив Портнова, долю судді Вовка і трибунал для Путіна



За його словами, з осені минулого року для того, щоб перейти до практичних перемовин обговорення моделі, як має працювати цей трибунал, була створена координаційна група, в яку спочатку входило близько 20-ти держав, на сьогодні –вже 38 країн.



«І у нас на столі три робочі версії, як має працювати трибунал. Ми своє слово довели до представників всіх країн, які входять в координаційну групу, про те, що Україна вважає самою ефективною, легітимною, широкою, авторитетною моделлю створення подібного трибуналу – це трибунал, який створюється міжнародною угодою, договором між ООН та Україною», – додав представник Офісу президента.

Україна наполягає на створенні міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.

У США пропонували, щоб майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України був у вигляді «інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України». Проте на початку травня президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Гаазі застеріг від гібридних форм правосуддя.