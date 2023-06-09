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Зеленський: «скіфське золото» буде в Криму, коли там буде український прапор

Експонати на виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря» в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі, 21 серпня 2014 року

Колекція «скіфського золота» повернеться до кримських музеїв тоді, коли над нині окупованим півостровом знову буде український прапор, заявив у вечірньому відеозверненні 9 червня президент України Володимир Зеленський.

«Є сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції «скіфського золота». Української колекції. Колекції, яка зберігалась у нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини: її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор», – відзначив Зеленський.

Верховний суд Нідерландів 9 червня залишив чинним рішення судів нижчих інстанцій про повернення «скіфського золота» в Україну. Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим, і як держава Україна, так і музеї в Криму вимагали їх повернення.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня 2021 року ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

Однак Росія направила до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.

Україна звинувачує Росію у пограбуванні майже 40 музеїв
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Україна звинувачує Росію у пограбуванні майже 40 музеїв

Вторгнення Росії в Україну супроводжується руйнуванням історичних місць, пограбуванням музеїв та викраденням цінностей у великих масштабах, кажуть українські урядовці. Музеї намагаються вберегти свої артефакти, переховуючи їх, а виставляють їхні копії 

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