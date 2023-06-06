Посланець папи зустрівся з Зеленським і передав йому листа від Франциска – ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі, який перебуває в Києві. Як повідомили у пресслужбі президента, Зеленський і Дзуппі обговорили ситуацію в Україні і гуманітарну взаємодію Києва й Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.

Зеленський заявив, що припинення вогню й замороження конфлікту не приведе до встановлення миру. Він звернув увагу на те, що Росія й далі скоює «жахливі воєнні злочини» проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС.

«Ворог скористається паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – сказав Зеленський.

За повідомленням, президент Зеленський і кардинал Дзуппі «детально обговорили» імплементацію української формули миру й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Президент також зазначив, що Святий Престол міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Водночас кардинал висловив солідарність папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації згаданих гуманітарних ініціатив.

Як повідомили у пресслужбі голови держави, Маттео Дзуппі передав Володимиру Зеленському листа від понтифіка. Про зміст цього листа, а також деталі щодо можливих досягнутих домовленостей не повідомляють.

Напередодні кардинал зустрівся з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Вони обговорили механізми повернення вивезених Росією дітей і повернення цивільних полонених.

13 травня у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском.

20 травня було оголошено про спеціальну місію очільника італійського єпископату з дорученням від папи відвідати Україну.