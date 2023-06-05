Папа Римський відправив свого посланця до Києва

Кардинал Маттео Дзуппі, якому папа Римський доручив миротворчу місію в Україні, відвідає Київ 5-6 червня, повідомляє VaticanNews із посиланням на пресслужбу Ватикану.

«Йдеться про ініціативу, головною метою якої є поглиблено вислухати українську владу щодо можливих шляхів для досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які могли би причинитися до послаблення напруженості», – вказано у повідомленні.

13 травня у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з папою Римським Франциском.

20 травня було оголошено про спеціальну місію очільника італійського єпископату з дорученням від папи відвідати Україну.