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Папа Римський відправив свого посланця до Києва

13 травня у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з папою Римським Франциском

Кардинал Маттео Дзуппі, якому папа Римський доручив миротворчу місію в Україні, відвідає Київ 5-6 червня, повідомляє VaticanNews із посиланням на пресслужбу Ватикану.

«Йдеться про ініціативу, головною метою якої є поглиблено вислухати українську владу щодо можливих шляхів для досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які могли би причинитися до послаблення напруженості», – вказано у повідомленні.

13 травня у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з папою Римським Франциском.

20 травня було оголошено про спеціальну місію очільника італійського єпископату з дорученням від папи відвідати Україну.

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