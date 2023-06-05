Посланець папи й омбудсмен України обговорили повернення депортованих Росією українських дітей

Спеціальний посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Вони обговорили механізми повернення вивезених Росією дітей і повернення цивільних полонених, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.



Італійський прелат Католицької церкви, якому Папа Римський доручив миротворчу місію в Україні, прибув в Україну із візитом на два дні: 5-6 червня. Мета візиту – «поглиблено вислухати українську владу щодо можливих шляхів для досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які могли би спричинитися до послаблення напруженості».

«Я дуже вдячний за зустріч, тому що це сильно допомогло зрозуміти біль найслабших дітей. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб вирішити цю проблему», – сказав після зустрічі посланець понтифіка.



Водночас український омбудсмен повідомив, що під час зустрічі побачив бажання допомогти реальними кроками. Однак повідомити деталі обговорення він поки відмовився, щоб не нашкодити процесу.



«Сьогодні ми побачили, що сам особисто кардинал має повноваження отримати усю інформацію стосовно українських дітей, кількість, що з ними відбувається і як вони можуть допомогти їх повернути, я маю на увазі дітей, яких РФ депортувала. Далі включаються різні механізми, які ми можемо припускати, що можуть показати конкретний результат. Ми це обговорювали непублічно», – розповів Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини повідомив, що станом на сьогодні Україна верифікувала дані 19 505 українських дітей, яких депортувала Росія. Водночас повернути до України вже вдалося 371 дитину.



Чи обговорювали на зустрічі сприяння кардинала Маттео Дзуппі поверненню військовополонених – не повідомляли.

13 травня у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском.

20 травня було оголошено про спеціальну місію очільника італійського єпископату з дорученням від папи відвідати Україну.