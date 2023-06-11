Із російського полону вдалося повернути 95 захисників – Єрмак

У рамках чергового обміну полоненими з РФ Україна повернула додому 95 захисників, серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники», – розповів він.

За словами Єрмака, додому повернулися полонені з Маріуполя, Чорнобильської атомної станції, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі».

«Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь». Багато наших перебували в полоні пораненими», – повідомив Єрмак.

У координаційному штабі повідомили, що вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК «Вагнера» та підрозділу «Ахмат». При цьому у штабі додали, що серед звільнених українців троє мали статус «пошук особи».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що станом на 7 травня було звільнено з російського полону понад 2300 українців.

6 травня Україна повернула із російського полону 45 громадян – 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» в Маріуполі.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.