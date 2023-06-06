Вуличного художника, який облив жовто-синьою фарбою мерію Євпаторії, засудили до 15 років ув’язнення – «Ґрати»​​​​​​​

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив до 15 років колонії загального режиму художника з Євпаторії Богдана Зізу, повідомляє видання «Ґрати».

Згідно з оголошеним вироком, перші чотири роки він має провести у в’язниці. Раніше повідомлялося, що російська прокуратура вимагала для Богдана Зізи 18 років суворого режиму.

Виступаючи з останнім словом у військовому суді Ростова-на-Дону, Зіза заявив, що відмовляється від їжі з 10 липня. Він також зажадав позбавити його російського громадянства, яке отримав після анексії Криму, та звільнити всіх українських політв’язнів з російських тюрем.

У ніч на 16 травня будинок російської адміністрації Євпаторії в окупованому Росією Криму був облитий синьо-жовтою фарбою. У цьому російські силовики звинуватили 27-річного кримського художника Богдана Зізу.

Російський державний телеканал «Крим 24» оприлюднив відео, на якому Зіза «зізнається у скоєному та кається». Чоловіка внесли до російського списку «терористів та екстремістів».

ФСБ Росії порушила кримінальну справу за статтями «Замах на злочин» і «Терористичний акт» проти Зізи. Пізніше йому інкримінували й інші статті, три з них за «тероризм», і одна – «вандалізм з політичних мотивів».

Зіза звернувся до президента України та попросив включити його до списків на обмін.